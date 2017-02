Como economizar dinheiro para sua viagem dos sonhos

Quando se trata de algo como uma viagem, um objetivo específico…há uma série de truques para chegar-se para guardar mais. O primeiro seria fazer o que você está poupando para a tão concretas quanto possível. Decidir qual de férias, quando, onde você quer ir.

Além disso, colocar um número de telefone. Definir um orçamento. Ver o quanto a passagem aérea iria custar, o seu hotel, refeições. Ter uma idéia de quanto você precisa para atingir seu objetivo

Encontrar fotos de destino, e publicá-los em seu computador. Ou ter uma foto em sua carteir. O que mais você pode lembrar-se do objetivo maior a probabilidade de você para salvar.

Torne sua ideia pública

Contar a outras pessoas sobre o seu objetivo. Há todo um corpo de pesquisas que mostram que se você contar a alguém o que o seu objetivo é, e se você escrever, você é muito mais provável para alcançá-lo. Diga a sua mãe, diga a seus filhos, conte para seus amigos e colegas de trabalho que você está tomando essa viagem. Anote-o e coloque-o em sua geladeira ou seu quadro de avisos no local de trabalho.

Mantenha-se responsável e nunca pare de sonhar

A última coisa é manter-se a ele, tornar-se responsável.Há uma série de ferramentas on-line para ajudar nessa etapa, mas Harris recomenda Stickk um site criado para ajudar as pessoas a estabelecer metas e alcançá-las através de lembretes e alertas. Você pode até mesmo designar um amigo como seu “árbitro” para monitorar seu progresso e mantê-lo na pista.

Salve suas alterações

Nunca pagar com a mudança apenas de pagar em moeda de papel, e você vai ter um monte de mudanças no final do dia.Tomando toda a sua mudança frouxa e colocá-lo em um frasco, na verdade.

Planeje-se desde cedo

Pare ter uma viagem a coisa que mais te impede é o dinheiro por tanto faça os cálculos de quanto você vai gastar em dólares e fique sempre acompanhando a cotação da moeda para saber qual é o valor atual do dólar, isso poderá mudar bastante seus gastos em conversão. Você precisa atingir uma meta para saber quando juntou o bastante para realizar a sua viagem dos sonhos. Não sabote a si mesmo e trate de arranjar pessoas e amigos que respeitem suas decisões, afinal, para isso você provavelmente precisará de algumas “mudancinhas” de rotina como cortas os cafezinhos, cerveja com os amigos e baratear suas saídas. Para grandes desejos há grandes sacrifícios!