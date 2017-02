como trocar moedas para viagens

Muitos viajantes internacionais câmbio de moeda antes de partirem, para que eles tenham pelo menos um pouco de dinheiro para um táxi no aeroporto ou outro imediata despesas. Uma vez que você chegar ao seu destino, você é provável encontrar câmbios quiosques em aeroportos, terminais de ferry boats, hotéis e outras áreas onde os turistas se reúnem. No entanto, estes tendem a cobrar mais do que os bancos – total taxas por vezes, correr para cima de 7 por cento. Há outras maneiras de se salvar, no entanto, se você estiver disposto a planejar um pouco mais de antecedência.

Fazer troca de algum dinheiro antes de sair. É importante para a troca de algum dinheiro antes de sair para sua viagem. Você provavelmente vai encontrar o aconselhamento que é melhor para câmbios o câmbio da moeda do país que você está viajando e que, normalmente, é verdadeiro. No entanto, você vai querer ter algum dinheiro preparado para quando você chegar. Vai haver uma certa quantidade de tempo de viagem, entre o desembarque em seu destino, e ter a oportunidade de trocar mais dinheiro, onde muitas coisas podem dar errado. É uma boa idéia ter um pouco de dinheiro na mão, incluindo as pequenas cédulas e moedas, se possível, para que você esteja preparado para qualquer coisa.

Olhe ao status da taxa de câmbio. Antes de trocar o dinheiro, ou decidir quanto a troca, faça uma pequena pesquisa sobre a taxa de câmbio. A taxa de flutuar e se é provável que você troca um monte de dinheiro, você vai querer o tempo a com cuidado para que você não perca muito dinheiro. Geralmente, você é melhor fora de espera para a troca de a maioria de seu dinheiro, até você chegar. No entanto, se a taxa para a moeda de seu país está caindo, você é melhor fora de troca de quase tudo o que você precisa antes de você ir.

Pesquisando “taxa de câmbio”, aparecerá um gráfico para o seu escolhido moedas, deixando-o a avaliar onde a sua moeda hoje.