Cuidados ao tomar remédios para dores

Muitas pessoas quando estão com dores no corpo, febre, cólicas, ou alguma sensação ruim, costumar aderir a remédios contra a dor, como o ibuprofeno, tylenol, paracetamol ou novalgina.

É preciso sempre tomar cuidado na ingestão indevida de medicamentos, pois isso pode trazer complicações piores para o corpo, além de ajudar no desenvolvimento de problemas futuros de saúde.

No caso, as indicações de uso do Ibuprofeno corretos se desobedecidas podem aumentar as chances de um possível ataque cardíaco, derrame, AVC e a famosa pressão alta. Isso tem sido visto em pessoas que exageram no uso desse medicamento, é aconselhável para pessoas que tenham problemas cardíacos a consulta correta do médico sobre o uso desse remédio.

Quais são as pessoas que tem que tomar cuidados na ingestão dos remédios contra dores:

Pressão arterial demasiadamente alta

Colesterol alto

Obesidade ou sobrepeso

Diabetes

Porém, é preciso sempre consultar o médico para ver se seu uso é permitido ou indicado. Até mesmo pessoas que não tenham nenhum desses problemas de saúde devem consultar o médico antes de começar um tratamento sem a devida instrução.

Fique atento caso você tenha alergia a algum dos componentes das fórmulas dos remédios citados acima, isso deve ser informado ao médico, qualquer tipo que seja a alergia, pois caso o medicamento contenha algum desses ingredientes, você pode ficar mais doente, piorando sua situação. Fique atento aos possíveis sinais de uma reação como o inchaço, coceiras, falta de ar ou qualquer sintoma anormal do seu corpo.

Por isso, como sempre falamos aqui no blog, tenha uma relação verdadeira com seu médico, só ele pode te indicar o remédio que melhor curará a sua doença ou gravidade, caso contrário, você poderá piorar e adquirindo uma doença muito mais grave da que tem que poderia ter sido resolvida facilmente.