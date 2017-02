Dois Lugares Abandonados no Brasil Para Visitar

As partes restantes da cidade fúnebre rendilhada de Henry Ford, dois parques de diversões enferrujados, exteriores provinciais imprevisíveis e uma ferrovia que marcou o cenário para 7.000 passageiros estão entre os intrigantes abandonos do Brasil. Alguns profundamente situados dentro da Amazônia ou no em uma grande porção de áreas urbanas mais movimentadas e metropolitanas do mundo, estes lugares são intrigantes e chegam a despertar o interesse das pessoas pela curiosidade.

Cidade Albanoel é uma cidade de Papai Noel dirigida pelo funcionário do bairro, Antonio Albano Reis, que era conhecido como o ‘Papai Noel Claus de Quintino’. Pretendia ser o maior parque temático no Brasil, o centro de recreação também teria um pacote de outros territórios de imitação, semelhantes a uma imitação de uma cidade do Velho Oeste.

Um lote de terra que suporta até 460 campos de futebol foi adquirido e o trabalho começou. Foram desenvolvidas canais de água, foram feitos estabelecimentos para a cidade ocidental, e Terra Santa foi concluída.

Seja como for, Reis, o dinheiro, os cérebros e a inspiração que dirigem o empreendimento, morreram em uma triste colisão de automóvel, simplesmente em 2000, e tudo foi para um fim dramático. Desde Santa Terra foi nesse ponto feito, abriu para a sociedade em geral, mas fechado por um tempo de poucos anos.

Aqui está um caso decente de uma renúncia que é ainda mais intrigante e deliciosa depois de seu infortúnio para as forças da natureza do que era para começar. A congregação da velha Petrolândia agora se parece com algum tipo de demolição de idade, uma progressão de bloco enfatizou curvas ascendentes de águas azul-verde. A maior parte da cidade foi movimentada devido ao desenvolvimento de uma barragem para outra usina hidrelétrica. As demais partes do restante estavam transbordadas, agora perdidas sob a superfície, exceto por esta estrutura alta.

