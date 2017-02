Lugares Abandonados no Mundo

Existem alguns lugares ao redor do mundo que estão considerados abandonados, veja abaixo três deles que são bem assustadores.

Inaugurado em 1981, a Casa do Partido Comunista da Bulgária foi o ponto principal das questões legislativas búlgaras em meio à era soviética, mas com a queda da Cortina de Ferro, nem mesmo 10 anos após o fato veio a renúncia do edifício que simbolizava essa administração.

Uma parte significativa do enquadramento do telhado do edifício foi roubado, deixando o interior sujeito aos impulsos dos componentes químicos. Embora alguns pensem em restabelecer o trabalho com um objetivo final para conduzir o turismo para o distrito, o custo é a partir de agora demasiado elevado para o governo fazê-lo como planejado.

Fundada em meados de 1900 por pioneiros alemães à procura de diamantes valiosos, a cidade de Kolmanskop no deserto da Namíbia foi deixada para trás na década de 1950. Estruturas na cidade estão aos pedaços, e suas partes internas são regularmente invadidas pelas areias do deserto. Uma galeria foi criada em 1980 para manter as coisas em forma como um violino para os viajantes, no entanto Kolmanskop ainda é um destaque entre as cidades fantasmas mais assustadoramente deserta na terra.

Destinado a ser a resposta de Pequim à Disneyland, o parque de diversões Wonderland foi entregue as traças em 1998, após os argumentos sobre os custos da terra transmitiu uma parada para o desenvolvimento. Uma parte da terra tem sido utilizada por agricultores de bairros para desenvolver agricultura, apesar do fato de que a pulverização das estruturas abandonadas está planejada para criar espaço para um shopping.

Apelidado de Ilha da Batalha – e, adicionalmente, o como Ilha Fantasma, a Ilha Hashima abrigou um escritório de mineração de carvão em seu centro a partir do final do século XIX a meados do século XX. A ilha é igualmente lar de hospitais, escolas e restaurantes, agora todos em decadência.